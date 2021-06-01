Минцифры РФ рассматривает введение ограничений на установку нероссийских базовых станций LTE Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство цифрового развития России может установить ограничение на использование нероссийских базовых станций LTE на сетях связи. Об этом сообщила глава ведомства Максут Шадаев во время выступления на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

По словам министра, одним из главных вопросов сегодня является аккуратное стимулирование спроса на российскую микроэлектронику. Он отметил, что в данном случае ведомства рассматривает «две истории». Шадаев заявил, что в каких-то сегментах будем вводить ограничения, например, уже все вместе приняли решение, что базовые станции 5G будут российские.

«Сейчас мы рассматриваем для себя, что LTE базовые станции тоже будут российские, и мы рассматриваем возможность … ввести такие ограничения, когда операторы на сеть смогут поставить только базовые станции российского производства, это очень серьезная вещь», - заявил глава Минцифры.

Напомним, ранее правительство России утвердило диапазон радиочастот для сетей 5G. Выделены полосы радиочастот 24,25-24,65 ГГц.