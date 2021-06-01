Путин: Россия постепенно выходит из сложной эпидемиологической ситуации

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия постепенно выходит из сложной эпидемиологической ситуации, однако опасность пандемии сохраняется. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин во вторник, 1 июня, на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

«Мы с вами сегодня общаемся дистанционно. К сожалению, опасности, связанные с эпидемией, сохраняются. Мы выходим постепенно из этой ситуации, но тем не менее опасностей и тревог еще по этому поводу достаточно», - заявил российский лидер, указав на то, поездка через всю страну, «даже ради столь торжественного мероприятия», для таких больших семей до сих пор остаются неоправданным риском

Глава государства поздравил семьи с Международным днем защиты детей. «Берегите себя, ваших детей, ваших близких», - добавил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее Путин поздравил участников фестиваля «Большая перемена» с Днем защиты детей, и пожелал школьникам решительно и смело достигать новых вершин.