Минпромторг попросил ритейлеров поднять закупочные цены на яйца

Повышение закупочных цен позволит избежать дефицита яиц на рынке, считают в Минпромторге Фото: ТАСС

Ритейлеры должны поднять закупочные цены на куриные яйца, чтобы исключить их дефицит, заявил замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

«Наша задача – убедить повысить закупочные цены, чтобы не сократилось поголовье курицы и мы не получили дефицит – это опасно», – сказал он на форуме «Неделя российского ритейла».

Как отметил Евтухов, правительству удалось значительно «уронить» цены на яйца после их большого скачка. Вместе с тем закупочные цены «обвалились» до 40 рублей, что создало риски сокращения поголовья птицы, подчеркнул он.

Сайт kp.ru писал, что ритейлеры предложили повысить цены на птицу и яйца в России.

Ранее поставщики и ритейлеры допустили возможное повышение цен на крупы.

В Министерстве сельского хозяйства России сообщили о разработке мер по сдерживанию цен на гречку и отметили, что нынешние объемы производства отвечают спросу россиян.