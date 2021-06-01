Минпросвещения РФ представит единые антитеррористические требования к школам до сентября 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

Минпросвещения России представит единые антитеррористические требования к школам страны к началу учебного года. Об этом сообщил во вторник, 1 июня, глава ведомства Сергей Кравцов.

«До следующего учебного года», - заявил министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее ведомство направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, а также колледжах и детских садах.

Напомним, вопрос о необходимости единого антитеррористического требования к школам появился после того, как 11 мая бывший ученик устроил массовый расстрел в казанской гимназии №175. 19-летний Ильназ Галявиев убил девятерых человек, из которых семь детей и два учителя, еще 24 человека пострадали. Молодого человека арестовали, ему грозит пожизненное заключение. На допросе он сказал следователям, что является «богом» и пришел в учебное заведение, чтобы «уничтожить биомусор».