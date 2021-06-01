Шойгу анонсировал массированное применение авиации на учениях РФ и Белоруссии «Запад». Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

На совместных учениях России и Белоруссии «Запад-2021» планируется массированное применение военной авиации. Об этом во вторник, 1 июня, сообщил глава российского министерства обороны Сергей Шойгу во время своего выступления на селекторном совещании.

- Во время специальных учений по видам обеспечения и совместного российско-белорусского стратегического учения «Запад» в текущем году планируется массовое применение авиации. Также будет создана сложная воздушная обстановка, - отметил министр.

Сергей Шойгу подчеркнул, что к учениям России и Белоруссии весь авиационный персонал должен быть в полном объеме готов к действиям в таких условиях. Военнослужащие должны обеспечить безопасность полетов воздушных судов, подготовить для этого аэродромы, вертолетные площадки и всю необходимую технику.

Накануне глава российского военного ведомства сообщил, что подготовка совместных учений России и Белоруссии перешла в активную фазу: уже было проведено несколько командно-штабных тренировок с привлечением штабов различного уровня.