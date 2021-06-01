Минпросвещения: к 2024 в каждой школе России будет свой спортивный клуб и театр Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К 2024 года в каждой общеобразовательной российской школе будут созданы свои спортивные клубы и театры. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе заседания Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей во вторник, 1 июня.

«К 2024 году мы создадим в каждой школе свой спортивный клуб», - заявил глава Минпросвещения, отметив, что уже сегодня в спортивных организациях занимаются порядка 2,5 млн детей.

Кравцов также сообщил, что еще 680 тысяч мест в программах дополнительного образования детей появится в стране к 2023 году. По его данным, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, возросла с 68 процентов в 2015 году до 75 процентов в 2020 году. Министр также отметил, что система дополнительного образования в текущем году готова обеспечивать занятость детей на протяжении всего лета.

Кроме того, глава Минпросвещения напомнил, что нацпроект «Образование» предусматривает охват 80 процентов детей дополнительным образованием к 2024 году и 82 процентов к 2030 году.