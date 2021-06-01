В России заявили об отсутствии дополнительных рисков от птичьего гриппа H10N3

Вирус еще недостаточно изучен, чтобы говорить об опасности новой эпидемии, считают медики Фото: ТАСС

Данных о наличии дополнительных рисков, связанных с птичьим гриппом H10N3, пока нет, сообщили в центре «Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Чтобы точно сказать, каков эпидемический потенциал H10N3, необходимо изучить генетические и фенотипические особенности вируса, отметили в медицинском учреждении. Также там рассказали, что носителями вируса субтипа H10, как правило, являются птицы, однако зафиксированы случаи передачи его млекопитающими, пишет ТАСС.

Между тем заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в эфире Радио Sputnik сообщил, что чаще всего вирус птичьего гриппа не передается от человека к человеку.

В свою очередь вирусолог, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев отметил необычный способ заражения человека от птицы. По его словам, передача вируса происходит при вдыхании «птичьего» воздуха, насыщенного пометом, который, попадая в легкие, мгновенно вызывает тяжелую пневмонию. Зверев отметил, что заражение птичьим гриппом характерно для людей, занимающихся птицеводством, поэтому широкое распространение вируса исключено.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Китае был выявлен первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3.