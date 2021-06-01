Депутат Скляр рассказал о важности закона бесплатной газификации

В Госдуме прокомментировали принятие законопроекта о бесплатной газификации Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Депутат Госдумы, член комитета по энергетике Геннадий Скляр прокомментировал закон о бесплатном подведении газа к каждому жилому участку в стране. Политик отметил, что это поможет ускорить процесс газификации во всех регионах.

«Я считаю, что это очень важное решение. […] Появление единого оператора, который будет реализовывать проект, и определение источника финансирования для газификации и доведения газа до участка в сельской местности определено этим законом. Поэтому я считаю, что созданы все условия для того, чтобы реально ускорить решение этой задачи и выполнить поручение президента», — цитирует Скляра RT.

Напомним, согласно закону газ в России начнут проводить до каждого домовладения совершенно бесплатно. Кроме того в документе предусматривается введение института единого оператора газификации, передает ОТР.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законопроект позволит сделать жизнь комфортнее, как для городских жителей, так и для жителей сел и деревень.

«Законопроект позволит огромному количеству людей — не только тем, кто проживает на селе, — подключиться к газу. Уйдут в прошлое печное отопление, поиск дров и угля, а значит, жизнь человека станет более комфортной», — цитирует Володина телеканал «360».