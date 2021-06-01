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Политика1 июня 2021 14:55

МИД ФРГ высказался о диалоге НАТО с Россией: Ключ к улучшению отношений лежит в Москве

Брюссель готов к диалогу с Москвой, сообщил глава германского МИД
Абдулла ШАКИРОВ
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Брюссель готов к диалогу с Москвой, сообщил глава германского МИД

Брюссель готов к диалогу с Москвой, сообщил глава германского МИД

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО готово к переговорам с Россией, однако успех диалога будет зависеть от позиции Москвы, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас на пресс-конференции перед встречей глав МИД военно-политического блока.

«Мы готовы к диалогу и сделали предложения, но ключ к улучшению отношений лежит однозначно в Москве», – сказал Маас.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и союзники по Североатлантическому альянсу наращивают военную активность на Украине и в Черном море.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял о желании улучшить отношения с Россией.

Во вторник, 1 июня, Министры иностранных дел и обороны стран-членов НАТО обсудят на заседаниях ситуации на Украине и в Белоруссии, а также подготовку к саммиту, который состоится 14 июня. При этом на предстоящий саммит альянс не собирается приглашать Грузию и Украину.

Сайт kp.ru писал о создании Россией на западных рубежах 20 новых воинских частей, которые станут ответом на активизацию НАТО у границ РФ.