Путин назвал многодетные семьи основой будущего России Фото: REUTERS

Многодетные семьи являются основной будущего России и продолжением ее тысячелетней истории. Об этом во вторник, 1 июня, заявил российский президент Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

Глава государства отметил, что многодетные семьи вдохновляют своим примером других.

- Уверен, что многие молодые люди, глядя на вас, мечтают о том, чтобы и в их семье было много детей. У меня есть близкие друзья, в семьях которых тоже много детей. И это по-настоящему прекрасно, ведь многодетная семья - основа будущего России. Это продолжение нашей тысячелетней истории как государства, как нации и единого народа, - отметил Владимир Путин.

До этого уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с главой государства рассказала, что в стране число многодетных семей и число детей в них выросло, отметив, что в настоящее время почти одна пятая детей в России воспитывается в многодетных семьях.