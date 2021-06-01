Песков прокомментировал конкурс на худший школьный туалет в России: "вопрос общей культуры"

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал прошедший в России конкурс на звание худшего школьного туалета. По его мнению, состояние санузлов в учебных заведениях страны должны контролировать администрации каждого образовательного учреждения самостоятельно.

«Это вряд ли вопрос Кремля, это, скорее, вопрос каждой отдельно взятой школы, вопрос общей культуры, вопрос руководству», - отметил пресс-секретарь главы государства.

Представитель Кремля не согласился с тем, что конкурс на звание худшего школьного туалета мог носить провокационный характер. «Мы не занимаемся моющими средствами, но не видим здесь ничего такого», - заявил он.

Ранее появилось сообщение о конкурсе на худший школьный туалет в России. Запустил этот конкурс британский бренд бытовой химии Domestos, а победителями стали шесть образовательных учреждений, которые в качестве приза получат ремонт санузла.