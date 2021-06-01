Швейцария допустила закрытие неба над Женевой во время встречи Путина и Байдена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушное пространство над Женевой могут закрыть для гражданских самолетов на время встречи президентов России и США, Владимира Путина и Джо Бадена, которая должна состояться 16 июня. Об этом сообщил официальный представитель швейцарского Федерального департамента обороны, гражданской защиты и спорта Лоренц Фришкнехт.

По его словам, сейчас ведется подготовка к наблюдению за воздушным пространством над территорией города. «В настоящее время мы не можем предоставить более подробную информацию. Возможные меры включают наблюдение за воздушным пространством, развертывание боевых самолетов и наземных средств ПВО, а также ограничение на использование воздушного пространства для гражданской авиации», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

Напомним, встреча американского и российского лидеров должна состояться в Женеве 16 июня. Как писал сайт kp.ru, за несколько дней до саммита в городе уже полностью забронированы по меньшей мере три пятизвездочные гостиницы. Ранее сообщалось, что главы государств намерены обсудить нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений. Накануне стало известно, что президент США собирается поднять тему прав человека.