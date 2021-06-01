МИД Германии: поставки оружия на Украину не помогут решить конфликт Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что поставки оружия на Украину не помогут решить конфликт. Он добавил, что для выхода из сложившейся ситуации в Донбассе нужно идти политическим путем. Об этом глава ведомства заявил журналистам в Берлине перед встречей с коллегами из государств-участников НАТО.

- С 2014 года мы укрепили Украину в гражданском секторе почти на два миллиарда евро. Я убежден, что конфликт (в Донбассе) может быть решен только политическим путем. И всем участникам это должно быть ясно, это остается направляющей линией нашего участия. В этом ничего не изменится. Поставки оружия не помогут, - высказался Маас.

Ранее Зеленский заявил, что Киев рассматривает риски возможной военной эскалации из-за действий Москвы на большей части украинской границы в любой момент до конца сентября. Он также допустил вероятность полномасштабной войны с Россией.

- Большой скачок, блицкриг к границам Донецкой и Луганской областей. Мы рассматриваем и готовимся к таким шагам, - заявил украинский лидер, слова которого приводит немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.