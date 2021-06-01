Онищенко призвал запретить продажу продуктов Nestle и Coca-Cola в России

Продукция компаний Nestle, Coca-Cola и Mars должна быть запрещена в России, считает депутат Госдумы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Продукция компаний Nestle, Coca-Cola и Mars должна быть запрещена в России, считает депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.

В настоящее время российские дети питаются в основном шоколадными батончиками и картофелем фри, что пагубно влияет на их эндокринную систему, отметил бывший главный санитарный врач России. В интервью радиостанции «Говорит Москва» Онищенко назвал такую пищу «мусорной едой», призвав вернуться к культуре правильного питания с полноценными завтраками, обедами и ужинами.

Депутат обратил внимание, что россияне подсажены на продукцию западных компаний едва ли не самого рождения, а СМИ активно продвигают рекламу этих товаров, поскольку имеют с нее большие дивиденды. По мнению Онищенко, необходимо ограничить рекламу вредной пищи, а некоторые продукты запретить.

«Это должна быть комплексная программа: пропаганда здорового питания как такового, культура питания в семье – она у нас тоже абсолютно утрачена», – заявил он.

В понедельник швейцарская компания Nestle признала, что 60% ее продукции не относится к здоровому питанию.