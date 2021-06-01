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Здоровье1 июня 2021 15:25

Глава Минздрава Грузии заболела коронавирусом после вакцинации AstraZeneca

Министр сделала прививку два месяца назад
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Глава Минздрава Грузии заболела коронавирусом после вакцинации AstraZeneca

Глава Минздрава Грузии заболела коронавирусом после вакцинации AstraZeneca

Фото: REUTERS

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заразилась коронавирусной инфекции несмотря на сделанную два месяца назад прививку от COVID-19 британо-шведским препаратом AstraZenecа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Екатерина Тикарадзе чувствует себя хорошо и находится в самоизоляции, продолжая работать в дистанционном режиме», - говорится в заявлении пресс-службы ведомства, где отметили, что сотрудники министерства, которые контактировали с министром, также были переведены на самоизоляцию.

Глава Минздрава стала одной из первых среди грузинских чиновников, которая публично, в прямом эфире сделала себе прививку от коронавирусной инфекции. Тикарадзе вакцинировалась 23 марта.

Напомним, в начале апреля заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось у премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Согласно данным Worldometers, по состоянию на вторник, 1 июня, в Грузии зарегистрировано 343 963 случаев инфицирования коронавирусом. Жертвами вируса стали 4 773 человека.

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