Путин признался, что его маме приходилось работать ночным сторожем и нянечкой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский президент Владимир Путин поделился семейными воспоминаниями о своей маме и ее работе.

По его словам, ей приходилось работать ночным сторожем и нянечкой, чтобы иметь возможность днем ухаживать за маленьким сыном. Об этом он рассказал во время беседы с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Президент в режиме видеосвязи пообщался с семьей Каньшиных из Благовещенска и предположил, что Ольга Каньшина работает уборщицей, чтобы "ухаживать за детишками, высвобождать время".

- У меня в свое время мама тоже вынуждена была заниматься самой простой работой, нянечкой в больницах работала, ночным сторожем, только чтобы со мной сидеть, - сказал Путин.

На онлайн-встрече глава государства также отметил, что воспитание детей, особенно в многодетных семьях, требует серьезных усилий, много времени и большой душевной отдачи.

Также Владимир Путин поздравил всех участников встречи с Днем защиты детей, который празднуется в РФ 1 июня.