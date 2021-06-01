Госдума приняла первый в истории России законопроект об ограничении выбросов парниковых газов

Госдума приняла первый в истории РФ законопроект об ограничении выбросов парниковых газов Фото: REUTERS

Во вторник, 1 июня, Государственная дума приняла первый в истории России законопроект об ограничении выбросов парниковых газов.

Внесенные поправки подготовлены по поручению президента России Владимира Путина в рамках российских обязательств по Парижскому соглашению по климату. Страна должна к 2030 сократить парниковые выбросы, углекислого газа и паров воды, до 70 процентов к уровню 1990, а также создать стратегию развития с низким уровнем парниковых выбросов

Принятый законопроект определяет курс на достижение углеродной нейтральности, то есть углекислых газов выбрасывается не больше, чем поглощается лесами и океаном, а также установления «целевого показателя сокращения выбросов парниковых газов».

Кроме того, предприниматели будут обязаны отчитываться властям о выбросах, но получат возможность реализовывать климатические проекты для сокращения или усиленного поглощения парниковых выбросов, создавая таким образом «углеродные единицы», которые смогут позже продавать.