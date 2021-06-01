Российские учителя получат 6 миллионов рублей на инновационные проекты

Социально ориентированная некоммерческая организация «Образовательный союз» (Обрсоюз)

К участию приглашаются педагоги, руководители, команды школ и детских садов, которые смогут выиграть финансирование реализации своих проектов из общего грантового фонда 6 млн руб. и принять участие в образовательном форуме в Ялте.

Как сообщила руководитель проектного офиса Обрсоюза Наталья Мишина, цель конкурса – поиск и распространение успешных практик, тиражирование которых окажет существенное влияние на качество общего образования (в т.ч. дошкольного) и его устойчивое развитие.

Проекты, рассчитанные на срок от 3 до 12 месяцев, принимаются в шести номинациях: непрерывное образование; социальное партнерство; культурное многообразие; здоровье; проектная деятельность; цифровизация. Каждый участник может подать только одну заявку в одной из номинаций.

По словам эксперта Национального союза педагогов Натальи Шадриной, «это конкурс с минимумом формализма и максимумом творчества, он позволит педагогам не только получить финансирование до 1 млн рублей на реализацию и тиражирование проекта, но также наладить сотрудничество с коллегами, развить новые профессиональные компетенции, получить методическую, информационную и экспертную поддержку в течение всего срока реализации проекта и после его окончания».

Социально ориентированная некоммерческая организация «Образовательный союз» (Обрсоюз)

Организаторы также отметили, что победитель онлайн-голосования получит специальный приз за самый креативный проект. Очным участникам заключительного этапа конкурса выдадут удостоверения о повышении квалификации, а всем участникам – сертификаты.

Отправить заявку на конкурс можно до 10 августа 2021 года. Итоги отбора будут подведены на форуме в Ялте (15–17 октября 2021 г.), куда пригласят лидеров проектов-финалистов. Ознакомиться с условиями участия и подать заявку можно на официальном сайте конкурса.

«Мы будем поддерживать те проекты, которые предлагают комплексное решение поставленных задач. И мы будем рады видеть, если будут предложены разработанные модели, которые можно будет реализовывать в других регионах. Это могут быть проекты, которые предлагают какие-то финансово-экономические модели, модели государственно-частного партнерства, проекты по расширению формального и неформального обучения. Также мы бы хотели видеть проекты, направленные на развитие педагогов и учителей, на разработку моделей по их цифровому портфолио или персональных образовательных траекторий», – отметила Наталья Шадрина.

При этом организаторы конкурса ожидают увидеть проекты, которые предлагают новые способы или решения повышения квалификации, учитывают персональную траекторию учителя, а также направлены на формирование его профессиональных компетенций. Все это, по словам спикера, позволит привести к повышению качества образования и к устойчивому развитию основного общего образования.

Более детально о направлении СОТ и значимости конкурса для развития системы образования рассказала директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина: «Сам по себе конкурс является трансформационным механизмом изменений в нашей системе образования. Вся задача в том, чтобы все эти проекты зазвучали, и здесь главное не в том, чтобы победить, а в том, чтобы продвинуть новые идеи. Направления конкурса связаны между собой. Это смотрящие в будущее инновации, которые дают возможность системных изменений в образовании», – отметила эксперт.

В ходе своего выступления она также подчеркнула, что проектный подход конкурса развивает навыки, связанные с управлением и подбором команды, а также с ресурсным обеспечением. Поэтому в первую очередь организаторы и эксперты будут поддерживать тех, кто представит осмысленный и понятный от старта и до результата, а также механизма его реализации проект.

Директор Центра дополнительного образования студентов ИНО МГПУ Татьяна Волосовец во время своего доклада рекомендовала будущим участникам конкурса обобщить опыт и предложить в своих проектах новые форматы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. «Что делать в ситуации инклюзивного образования? Какие методики применять? Как педагогические технологии применять? Несмотря на то, что мы уже давно работаем в этом направлении, педагоги все еще испытывают определенные трудности», – поделилась эксперт.

Социально ориентированная некоммерческая организация «Образовательный союз» (Обрсоюз)

Со стороны практиков в рамках онлайн-конференции выступила победитель конкурса «Учитель года 2020» Диана Минец. Она отметила что, для педагогов участие в таком масштабном конкурсе – шанс заявить о себе. Также это возможность обменяться опытом с коллегами и наладить контакты с ними.

«На мой взгляд, в нынешнем многообразии тем и направлений для учителя важно определить для себя сферу своих интересов и соотнести ее с запросами аудитории. Крайне важно, чтобы то, что делается, несло практическую пользу для детей. Каждый учитель должен понимать, что для него это возможность самому выйти за пределы той среды, в которой он живет. Этот конкурс дает возможность заявить о своей идее, получить поддержку от экспертов, пронести ее дальше и при этом получить ее широкое распространение», – рассказала Диана Минец.

Также своим мнением поделилась победитель конкурса «Директор школы» Инна Исаева: «Мне, как директору школы, хотелось бы отметить, что нам нужны живые учителя. Жизнью движет активность и инициатива. Этот конкурс – возможность через инициативу понять, в чем сильная сторона наших учителей. Те проекты, которые будут представлены на конкурсе, смогут отразить их масштаб. Это может стать своеобразной прокачкой навыков педагогов».

В завершение мероприятия организаторы и эксперты конкурса ответили на вопросы педагогов образовательных учреждений, касающиеся порядка подачи заявок, возможного количества участников команд и их состава и др.

Подать заявку и ознакомиться с номинациями можно на сайте конкурса.

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