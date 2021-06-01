Нефть марки Brent подорожала до $71 за баррель впервые с 8 марта 2021 Фото: REUTERS

Во вторник, 1 июня, стоимость нефти марки Brent впервые с 8 марта 2021 года превысила отметку в 71 долларов за баррель.

Североморская нефтяная смесь этой марки, по данным торгов лондонской биржи ICE на 15:23 по московскому времени, подорожала на 2,67 процента, и поднялась до отметки 71,14 доллара за баррель. В последний раз стоимость этой марки черного золота находилась на отметке выше 70 долларов 8 марта 2021 года.

В то же время нефть марки WTI также дорожает. Стоимость этой марки поднялась на 3,54 процента, и таким образом подорожала до 68,67 долларов за баррель.

Напомним, Россия увеличила поставки нефти и нефтепродуктов в США в 1,8 раза по сравнению с начало этого года, до 22,94 миллиона баррелей. Таким образом страна поднялась на второе место по объему экспорта топлива, а первое место по-прежнему занимает Канада.