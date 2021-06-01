Генсек ОБСЕ посетит Москву в середине июня 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид планирует в середине июня 2021 года посетить Москву. Ее визит журналистам вторник, 1 июня, анонсировал постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

- Приоткрою планы, в середине июня она приедет Москву, - рассказал постпред, слова которого цитирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что в декабре 2020 года новым генсеком ОБСЕ стала Хельга Мария Шмид - немецкий дипломат, занимающая пост генерального секретаря Европейской службы внешних действий с 2016 года.

В апреле 2021 года она комментировала конфликт на Украине. В частности Шмид призывала стороны - Донбасс и Киев - развести силы, отвести вооружения и провести разминирование территорий. Она также добавила, что стороны конфликта на Украине должны соблюдать Минские соглашения и обеспечить защиту населения.