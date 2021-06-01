ЛНР попросила Белоруссию предоставить Протасевича для следственного эксперимента

В Донбассе установили причастность блогера к обстрелу мирных жителей, заявила Генпрокуратура ЛНР Фото: REUTERS

Генпрокуратура Луганской народной республики попросила власти Белоруссии предоставить задержанного в Минске создателя Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Как сообщила ТАСС представитель ведомства Инна Семенова, в ЛНР установили причастность блогера к обстрелам мирного населения и разрушению гражданской инфраструктуры Донбасса.

Напомним, 23 мая в минском аэропорту экстренно сел борт ирландской авиакомпании Ryanair. После посадки лайнера был задержан основатель запрещенного в республике Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и летевшая вместе с ним россиянка Софья Сапега.

На прошлой неделе ЛНР возбудила против Протасевича уголовное дело за участие в боях в Донбассе на стороне Украины. В Генпрокуратуре самопровозглашенной республики заявили, что блогер, применяя пушки МТ-12, гаубицы Д-30, минометы и зенитные установки, «совершил ряд особо тяжких преступлений, выразившихся в осуществлении обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики».

Ранее всплыло интервью с Протасевичем, которое он дал белорусскому изданию «Наша Нива». В нем он рассказал о своем участии в боевых действиях в Донбассе в составе отряде «Погоня» под позывным «Ким», а также о том, что его заставило отправиться на юго-восток Украины.

Отец Протасевича также рассказывал об участии блогера в боях против Донбасса в составе Украины.