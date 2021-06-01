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Политика1 июня 2021 16:01

Основной темой совещания Путина с правительством станет реализация его послания в соцсфере

Совещания российского лидера с представителями кабмина состоится 2 июня 2021
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 2 июня, президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства, основной темой которого станет обсуждение реализации послания главы государства Федеральному Собранию в социальной сфере. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Основной темой встречи станет обсуждение реализации положений послания президента РФ Федеральному Собранию РФ в социальной сфере», - говорится в заявлении пресс-службы, где отметили, что с докладом в ходе совещания выступит заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

Уточняется, что очередное совещание с членами правительства пройдет в режиме видеоконференцсвязи, и будут рассмотрены ряд текущих вопросов.

Напомним, в конце мая российский лидер подписал закон о поддержке семей с детьми и беременных женщин. Принятые меры направлены на реализацию инициатив российского лидера, которые он озвучил в своем послании Федеральному собранию.