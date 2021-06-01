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Экономика1 июня 2021 16:09

ВТБ Капитал Инвестиции подарит акции российских компаний новым клиентам

Чтобы получить их, нужно пройти курс по повышению финансовой грамотности
Ксения БОГДАНОВА
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ВТБ Капитал Инвестиции приготовил интересное предложение для начинающих инвесторов: с 1 июня по 31 июля все новые клиенты, отрывающие брокерский счет, смогут получить в подарок акции российских компаний. Для этого нужно будет пройти курс из десяти уроков по финансовой грамотности и инвестициям.

Участникам программы предстоит узнать, какими бывают акции и облигации, изучить тонкости оборота валют и драгоценных металлов. На занятиях начинающим инвесторам расскажут о том, как собирается инвестиционный портфель, и как им успешно управлять. После каждого урока клиентов ждет «экзамен» - им предстоит ответить на три вопроса. Если как минимум на два из них учащийся даст верный ответ, то получит в подарок акцию российской компании. Какой именно – решит случайный отбор. Таким образом клиенты смогут набрать стартовый портфель из десяти акций. Их можно сохранить, а можно продать за реальные рубли.

По словам главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции Владимира Потапова, главная цель проекта – повышение финансовой грамотности среди клиентов.

- Для нас важно, чтобы начинающие инвесторы, которые только приходят на рынок, получали необходимые для успешного старта знания, - подчеркнул Владимир Потапов. - Также в процессе обучения и отслеживания пополняющегося портфеля акций они увидят, насколько просто работать с приложением ВТБ Мои Инвестиции, как быстро проходят все транзакции и каким интересным это может быть инструментом для сохранения и преумножения собственных сбережений.

Полученные в подарок акции будут отображаться в портфеле в отдельном разделе. Если их владелец решит, что эта инвестиция ему неинтересна, он сможет продать акцию по рыночной цене. Деньги от сделки поступят уже на следующий день.

С помощью приложения ВТБ Мои Инвестиции клиенты получают доступ к более чем 10 тысячам различных инструментов на 33 биржах мира. Ежедневно им пользуются около 300 тысяч инвесторов, с начала года их число выросло на треть. Каждый день в мобильном приложении совершается до миллиона сделок, а обороты по ним превышают 100 миллиардов рублей. ВТБ Мои Инвестиции регулярно признается лучшим приложением для инвестиций на российском рынке. Последний пример - в мае этого года оно получило премию Investfunds Awards.