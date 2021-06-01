Госдума приняла закон о введении служебной тайны в области обороны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении новой категории тайны – «служебной тайны в области обороны», включающая информацию о мероприятиях в области обороны, которая не входит в область государственной тайной, но, тем не менее, не должна быть общедоступной. Поправки предложены в федеральный закон «Об обороне».

«Предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны, не составляющую государственную тайну и не являющуюся общедоступной, отнести на законодательном уровне к категории конфиденциальной», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как уточняется, служебную тайну в области обороны будут составлять сведения, образующиеся при осуществлении полномочий органами власти, органами местного самоуправления и организациями по подготовке мероприятий в области обороны, «распространение которых может нанести вред при выполнении указанных мероприятий».

Лица, разгласившие данные сведения, понесут ответственность в соответствии с законодательством в виде штрафа. Физическим лицам придется заплатить штраф от 500 до 1 тысячи рублей, для должностных лиц - от 4 тысяч до 5 тысяч рублей.