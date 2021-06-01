Россиянку, обвиняемую в нападении на посольство России в Киеве, арестовали заочно

Суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета Фото: Олег ЗОЛОТО

Басманный суд в Москве заочно арестовал россиянку Ирину Белачеу, которую обвиняют в нападении на посольство РФ на Украине в 2016 году, сообщил Следственный комитет России.

«Судом рассмотрены и оценены предоставленные доказательства, ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Белачеу удовлетворено», – говорится на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что россиянка скрывается за границей и находится в международном розыске, а поэтому ходатайство следствия было рассмотрено без присутствия обвиняемой

Напомним, в марте 2016 года около 500 человек забросали здание российского посольства в Киеве яйцами и камнями, выкрикивая антироссийские лозунги с требованиями освобождения украинской летчицы Надежды Савченко.

Как писал сайт kp.ru, в октябре прошлого года Белачеу и гражданину России Михаилу Агафонову было предъявлено заочное обвинение за нападение на посольство России в Киеве. Ранее по данному делу к уголовной ответственности были привлечены семь украинских граждан.