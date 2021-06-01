Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия работают над вопросом начала полетов в Крым Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи обсуждали вопрос открытия авиарейсов из Белоруссии в Крым. Об этом глава Беларуси заявил на совещании по вопросам сотрудничества с Россией, сообщает БЕЛТА.

- Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают <...> Я думаю, тут не будет проблем <...> Закрыли небо - ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым, - сказал Лукашенко.

Напомним, в минувшую пятницу, 28 мая, в Сочи состоялись переговоры между российским и белорусским лидерами, которые длились более пяти часов, однако рекорд по продолжительности переговоров побит не был. В феврале главы двух стран общались целых шесть с половиной часов.

Также президенты обсудили экономические вопросы, развитие двусторонних связей между странами и затронули инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в столице Белоруссии.