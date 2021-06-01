Путин призвал главу "Сургутнефтегаза" поддержать многодетных родителей из его компании

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин, обращаясь к гендиректору ПАО «Сургутнефтегаза» Владимиру Богданову, попросил поддержать многодетных родителей, работающих в его компании.

Об этом российский лидер заявил во вторник, 1 июня, на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», общаясь с семьей Ситиных из Омской области, в которой 12 детей. Президента заинтересовало место и условия работы главы семьи Сергея Ситина, который работает водителем в «Сургутнефтегазе». Путин расспросил его о размере зарплаты и о том, какую поддержку оказывает компания. Сергей Ситин сообщил, что его зарплата составляет около 100 тысяч рублей в месяц, «первоклассникам в школу даются подарки» и компания выдала ему бесплатную путевку в санаторий.

«Владимир Леонидович вроде такой нежадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. Пусть он посмотрит там в "Сургунефтегазе", компания большая, богатая. Такие семьи мог бы поддержать так напрямую, многодетные … Он слышит нас наверняка и поможет», - сказал российский лидер на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».