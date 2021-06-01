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Политика1 июня 2021 16:42

Чемезов не исключил проведение конкурса на ребрендинг самолета Sukhoi SuperJet

Машина российского производства не должна иметь английского названия, считает глава «Ростеха»
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Машина российского производства не должна иметь английского названия, считает глава «Ростеха»

Машина российского производства не должна иметь английского названия, считает глава «Ростеха»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов допустил проведение общероссийского конкурса на переименование пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100.

В интервью «РБК» глава «Ростеха» заявил, что российский лайнер не должен иметь английского названия. Также, по его словам, сейчас госкорпорация работает над новой модификацией самолета – Sukhoi Superjet New.

«Может быть, объявим всероссийский конкурс», – отметил Чемезов.

Напомним, ранее Чемезов уже говорил о возможности ребрендинга самолета SuperJet 100

Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) – ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, разработанный компанией «Гражданские самолеты Сухого» (сейчас «Региональные самолеты»). Коммерческая эксплуатация самолета началась в 2011 году. Сегодня лайнер на 70% состоит из импортных комплектующих, в 2018 году в России решили заняться импортозамещением самолета.