Чемезов не исключил проведение конкурса на ребрендинг самолета Sukhoi SuperJet

Машина российского производства не должна иметь английского названия, считает глава «Ростеха» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов допустил проведение общероссийского конкурса на переименование пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100.

В интервью «РБК» глава «Ростеха» заявил, что российский лайнер не должен иметь английского названия. Также, по его словам, сейчас госкорпорация работает над новой модификацией самолета – Sukhoi Superjet New.

«Может быть, объявим всероссийский конкурс», – отметил Чемезов.

Напомним, ранее Чемезов уже говорил о возможности ребрендинга самолета SuperJet 100

Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) – ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, разработанный компанией «Гражданские самолеты Сухого» (сейчас «Региональные самолеты»). Коммерческая эксплуатация самолета началась в 2011 году. Сегодня лайнер на 70% состоит из импортных комплектующих, в 2018 году в России решили заняться импортозамещением самолета.