Лавров прокомментировал попытки политизировать вопрос происхождения коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал попытки политизировать вопрос происхождения коронавируса.

По его словам, прежде всего сейчас необходимо бороться с вирусом, а не заниматься спекуляцией на теме covid-19 и "набирать политические очки".

- Мы все, страны-участницы БРИКС, поддерживаем центральную роль ВОЗ в этом сотрудничестве. Специалисты вынесли свои оценки, которые имеют открытый характер. Если есть дополнительные вопросы, то нужно обсуждать в рамках ВОЗ. Попытки политизировать ситуацию - присутствуют, - сказал Лавров во время пресс-конференции.

В частности он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон объявил Россию и Китай зачинщиками "войны вакцин".

- Сейчас, кажется, политики должны не набирать очки, спекулируя на этой теме. Усилия нужно объединять, и сосредоточиться не на поиске виновных, а бороться с бедой, которая затрагивает все страны. Никто не сможет отгородиться от такого рода угроз, - отметил министр.