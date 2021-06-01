Лавров: Россия не строит иллюзий по поводу прорывов по итогам встречи Путина и Байдена

Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Москва не строит иллюзий по поводу прорывов и исторических решений по итогам предстоящий встречи президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Что касается предстоящего саммита президентов РФ и США. Мы не строим иллюзий и не пытаемся создавать впечатления, что будут прорывы», - заявил министр иностранных дел, отметив, что «сам факт разговора двух ведущих ядерных держав - это нужно всячески поддерживать».

По его мнению, в ходе предстоящий встречи необходимо обменяться мнениями о том, какие угрозы стороны видят.

«В этой связи военные учения, которые возросли по числу стран, и главное - по приближениям к нашим границам, это не способствует согласованию усилий по решению проблем. Мы уже не первый год предлагаем договориться о дистанции, на которую не будут сближаться самолеты и суда не будут сближаться», - отметил он.

Напомним, ранее представитель Кремля Дмитрий Песков уже призвал не ожидать слишком много от предстоящий встречи президентов России и США, которая должна состояться в Женеве 16 июня. Ранее сообщалось, что главы государств намерены обсудить нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений. Накануне стало известно, что Байден собирается поднять тему прав человека.