Лавров заявил о наличии у НАТО "злонамеренных" планов в отношении России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава российского МИД Сергей Лавров считает, что у НАТО есть "злонамеренные" планы в отношении России, однако он признался, что хотел бы в этом ошибаться.

- Приезжать в Брюссель, чтобы обсуждать Украину и слышать обвинения в невыполнении Минских договоренностей и то, как НАТО защищает курс украинского руководства, в том числе на зачистку от русского языка, оппозиции, и называют это оплотом демократии - это не то, что мы хотим обсуждать, - сказал министр во время пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ призвал западные страны не увлекаться риторикой, а посмотреть на реальную ситуацию.

По его словам, когда Москва, "реагируя на многолетние враждебные действия", ввела в оборот термин «недружественное государство", то на Западе возник "скандальный интерес". Как заявил глава МИД РФ, все последние годы западные страны «только и придумывал новые характеристики» для России.