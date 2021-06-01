В России планируют повысить долю электромобилей на рынке до 10% к 2030 году

К 2030 году в России будут минимум 150 тыс. электрокаров ежегодно, уверены в Мипромторге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как прогнозирует Министерство экономического развития, к 2030 году доля электромобилей на российском рынке может составить 10%, передает ТАСС.

Ведомство рассчитывает производить к этому времени минимум 150 тыс. электромобилей ежегодно. При этом отмечается, что производители электрокаров для получения господдержки должны устанавливать цену за электрокары в размере не более 2,5 млн рублей.

Как писал сайт kp.ru, специальный представитель российского президента по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев предсказал, что все россияне пересядут на электромобили в ближайшие 20-30 лет. По его словам, многие автоконцерны планируют прекратить выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2030 года.

Ранее «Сбер» представил свой прототип беспилотного электромобиля под названием Флип. Данный электромобиль является максимально автономным, а в его разработке использовались IT-новинки, обеспечивающие быстрое и комфортное перемещение пассажиров.