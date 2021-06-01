Лавров предложил Западу не увлекаться риторикой, а посмотреть на реальную ситуацию

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал западные страны не увлекаться риторикой, а посмотреть на реальную ситуацию.

По его словам, когда Москва, «реагируя на многолетние враждебные действия», ввела в оборот термин «недружественное государство», то на Западе возник «скандальный интерес». Как заявил глава МИД РФ, все последние годы западные страны «только и придумывал новые характеристики» для России.

Лавров рассказал, что в 2019 году глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель «заявил, от себя лично: "Наш старый враг - Россия, снова появилась на авансцене и угрожает нам всем"».

«Возьмите концепции США - в американском законодательстве мы закреплены как противник. Когда мы считаем подобного рода недружественными, мы не грешим против истины. Если кто-то нас называет противником, это разве дружественное отношение? Посоветовал бы нашим партнерам не увлекаться риторикой, а посмотреть на реальную ситуацию», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, накануне Чехия призвала Россию исключить ее из списка «недружественных государств». Как заявили в чешском МИДе, это будет способствовать снижению напряженности в двусторонних отношениях.