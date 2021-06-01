В Кремле приветствуют заявления об отказе США от введения санкций против "Северного потока-2" Фото: REUTERS

Президенту России Владимиру Путину известно о заявлениях США об отказе от введения санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток-2», Москва приветствуют эти заявления. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президенту Путину известно об этих заявлениях из Вашингтона, и российская сторона эти заявления приветствует», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о реакции российского лидера на сообщения о том, что США отказались от введения санкций против проекта.

Напомним, госсекретарь Энтони Блинкен заявил об отказе Вашингтона от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, указав на то, что данное решение принято в соответствии с национальными интересами. Однако, на следующий день американские власти ввели ограничения в отношении российских организаций и 13 судов, задействованных в проекте. Тем не менее позже президент США Джозеф Байден признал, что строительство газопровода уже практически завершено, и его невозможно остановить новыми санкциями.

Как писал сайт kp.ru, накануне высокопоставленная делегация Германии отправилась в Вашингтон для обсуждения с американской стороной проект «Северный поток-2». Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст сообщил, что немецкие власти сделали все для успешного запуска трубопровода.