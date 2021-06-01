Онищенко: Старшеклассники толстеют из-за отсутствия питания в школах

На питание 7 миллионов младшеклассников по всей стране тратится из бюджета 59 млрд рублей Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал причину, по которой российские школьники имеют лишний вес. По мнению парламентария, это связано с отсутствием бесплатного питания для старшеклассников.

Дети проводят половину дня на уроках, а когда голодные приходят домой, то съедают за раз дневную норму. Из-за такого неравномерного питания и происходит набор веса.

- Все школьники от 1-го до 11-го класса должны питаться бесплатно. Тогда мы снимем проблему. А пока он в школе не ест, а потом наедается дома и ложится спать, мы имеем лишний вес. Нужно изменять патологические привычки, - отметил депутат в беседе с NEWS.ru.

Бывший главный санитарный врач страны напомнил, что если вечером съедать 60–70% суточной пищи, то произойдет ожирение и срыв эндокринной системы.

Парламентарий уверен, что школы должны прививать детям культуру питания и предлагать сбалансированный рацион.

- В начальных классах мы это контролируем, на обед есть первые и вторые блюда. Но в школах должны питаться все дети, - заключил депутат.

Он привел цифры: на питание 7 миллионов младшеклассников выделяется из бюджета 59 млрд рублей.

- Осталось накормить 9 млн детей. Нужно взять эти деньги из бюджета, чтобы все школьники могли есть, - заключил Онищенко.