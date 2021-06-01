В Белоруссии обвиняемый воткнул себе ручку в горло в зале суда

Теперь его доставили в больницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Минске оппозиционер Степан Латыпов в зале суда воткнул себе в горло ручку. Инцидент случился сразу после перерыва в заседании суда.

Отмечается, что мужчина проходит обвиняемым по ряду уголовных дел, которые связаны с акциями протеста в Белоруссии.

Для того, чтобы ему не могли помочь конвоиры он забрался на лавку в клетке в зале суда и нанес себе увечья, пишет незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна". Также известно, что Латыпов потерял сознание. Его вынесли из здания суда и передали врачам. Предполагается, что мужчину будут вводить в состояние искусственной комы после инцидента.

При этом, как утверждают правозащитники, накануне Латыпов заявил, что в случае, если он признает свою вину, то это может грозить "уголовными делами против родных и соседей" .

В 2020 году Следственный комитет сообщал, что Латыпов объединил людей в группу для участия в протестных акциях в Беларуси. Для этого он создал в телеграме специальный чат, где велась агитация граждан к участию в протестах, нанесению протестных рисунков и надписей. Для реализации задуманного мужчина даже создал вместе с единомышленниками мастерские по изготовлению протестной символики.