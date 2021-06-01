Экономист назвал сложности введения отцовского капитала Фото: Анастасия Осипова

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников высказал свое мнение относительно отцовского капитала.

Выдавать сертификаты предложили многодетным отцам и это, по мнению эксперта, будет хорошей поддержкой родителям. Но у инициативы есть и свои минусы.

- Нужна конкретика. Сколько детей в многодетной семье: три или четыре? То есть, нужно начинать с четкого определения критерия многодетности. Идея отцовского капитала обсуждается давно, пора что-то для этого сделать, - рассуждает Масленников.

Он задается вопросом: сколько в стране многодетных отцов? До тех пор пока не будет точной цифры, нельзя говорить о сумме, которая понадобится на реализацию идеи.

- Пока сложно оценить подъемно это для государства или нет – это во-первых. Во-вторых, нужно понимание сколько, куда, кому и как мы оказываем помощь. Я думаю, что это не сотни миллиардов рублей уж точно. Это достаточно скромные суммы, которые не будут обременительны для бюджета страны, - заключил экономист в беседе с RT.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, член Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко предложил ввести отцовский многодетный капитал.