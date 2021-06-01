Кремль: Россия не откажется от транзита газа в Европу через Украину

Президент России видит коммерческий потенциал украинского транзита, сообщил Песков Фото: ТАСС

Россия не будет отказываться от транзита газа в Европу через Украину даже после истечения срока действия договора, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Объемы поставок российского газа в Европу будут расти, и, по словам главы государства, украинский транзит будет востребован, сообщил представитель Кремля. Он добавил, что Владимир Путин считает этот вопрос исключительно коммерческим, а потому транзит газа должен отвечать рыночным потребностям.

Также Песков подчеркнул, что Россия приветствует желание США отменить санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2».

Накануне МИД России заявил, что после ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» поставки газа через Украину продолжатся.

Тем временем, как писал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод поставит крест на транзите газа через территорию Украины.

Ранее глава комитета Госдумы по энергетике, координатор депутатской группы по связям с немецким бундестагом Павел Завальный сообщил, что завершение строительства «Северного потока – 2» ожидается не позднее лета этого года. Он рассказал, что к строительству присоединилось судно-трубоукладчик «Академик Черский», и в связи с чем процесс реализации проекта ускорился.