Румыния 1 июня 2021 снимает ряд ограничений из-за коронавируса и готова принимать туристов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Румынии продолжают снимать ограничения, введенные на фоне распространения коронавирусной инфекции, и разрешают въезд иностранным туристам со вторника, 1 июня.

Ранее премьер-министр Румынии Флорин Кыцу сообщил, что власти страны каждые две недели будут отменять часть ограничений, и с 15 мая можно не носить защитные маски на улицах.

Со вторника, 1 июня, разрешено проводить мероприятия на открытом воздухе, в которых принимают участие до тысячи человек, при соблюдении социальной дистанции в два метра. При этом необходимо быть в маске, а также быть вакцинированным, иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 или переболеть коронавирусом больше 15 и меньше 90 дней назад. На улицах разрешено собираться группами до восьми человек. Также возвращаются к работе ночные клубы и бары с заполняемостью в половину мест.

Для въезда в страну туристам необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус или предоставить справку о наличии антител, также возможно показать справку о полной вакцинации от коронавируса.