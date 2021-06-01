ВОЗ одобрила для экстренного применения катайскую вакцину от коронавируса Sinovac Biotech Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала китайскую вакцину от коронавирусной инфекции Sinovac для экстренного применения в мире, отметив, что препарат отвечает всем международным стандартам безопасности. Об этом сообщила женевская штаб-квартира ВОЗ во вторник, 1 июня.

"ВОЗ сегодня утвердила вакцину Sinovac-CoronaVac для экстренного применения против COVID-19, предоставив странам, фондам, агентствам по закупкам и общинам заверения, что она отвечает международным стандартам безопасности, эффективности и производства", - говорится в заявлении организации.

Напомним, ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала для экстренного применения китайскую вакцину от коронавирусной инфекции Sinopharm. По его словам, данный шаг может ускорить процедуру одобрения регулирующими органами государств китайский препарат, и позволит им закупать и применять его.

ВОЗ также призвала все государства приостановить патентную защиту вакцин от коронавирусной инфекции в целях увеличения их производства в мире.