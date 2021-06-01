Украина попала в тройку крупнейших распространителей детской порнографии

Порядка 300 случаев распространения детской порнографии зафиксировали на Украине в 2020-2021 годах iStock

Украина вошла в тройку стран-лидеров по распространению детской порнографии, следует из данных независимой организации Internet Watch Foundation.

По словам генерального прокурора республики Ирины Венедиктовой, в 2020-2021 годах полицейские выявили около 300 случаев распространения детской порнографии. Такой контент каждую неделю загружаются на 5 тыс. мобильных устройств, отметила она.

«Украина находится в топ-3 лидеров поставщиков детской порнографии в мире. Стыдно», – сказала генпрокурор.

Венедиктова сообщила, что на Украине нередки случаи сексуального насилия над детьми, при этом чаще всего насильниками становятся люди из ближайшего окружения детей, в 30% случаев – родственники.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Сочи 50-летний мужчина получил тюремный срок за распространение детской порнографии.