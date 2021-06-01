Средства от комаров подорожали в магазинах на 5% Фото: Shutterstock

В мае средства от комаров подорожали в магазинах на 5%. Это связано с сезонным спросом, потребители интересуются данным товаров на 85% чаще, чем в мае прошлого года.

Такими данными поделились аналитики сети гипермаркетов «Твой дом».

В среднем за средство от насекомых покупатели платят 143 рублей. А пик повышенного спроса на данные товары пришелся с 20 по 26 мая.

- В сравнении с прошлым годом произошел почти двукратный рост спроса. Покупатели предпочитают не сидеть дома, а активно бывать на природе. Обойтись без защиты от насекомых сегодня проблематично, - делятся с «Известиями» в торговой сети.

Чаще всего выбирают пластины от комаров. А вот популярные в 2020 году аэрозоли от клещей и комаров теперь берут реже.

В начале лета, по прогнозам биологов, ждать нашествия комаров жителям московского региона, не стоит. а вот в дальнейшем ситуация может поменяться. Это будет зависеть от количества осадков, сообщает телеканал "360".