Названы десять самых популярных запросов детей виртуальным ассистентам Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Названы десять самых популярных запросов, которые дети задают виртуальным ассистентам.

Самым популярным стал вопрос: «Почему трава зеленая?». Этот запрос встречается чаще всего.

Не меньше детвору интересуют вопросы безопасности. В частности, почему нельзя вставлять два пальца в розетку.

Многие с помощью виртуальных ассистентов пытаются разобраться «где низ и верх у Земли», а еще почему мурлыкают кошки.

В список популярных также вошли вопросы: «Почему слоны боятся мышей?», «Что такое лень и как с ней справиться?», «Почему Луна не падает на Землю?», «Можно ли построить лифт высотой до космоса?», «Куда выбрасывают мусор космонавты?» и «В какой стране холоднее всего зимой?».

Исследование, которое оказалось в распоряжении газеты «Известия», было проведено сервисом SberDevices.

Ранее психолог Наталья Искра дала родителям советы, которые помогут не испортить детский отдых. Взрослых предупредили, что не стоит спешить пристраивать наследника в детский лагерь, если он не готов к такому отдыху, сообщает Пятый канал.