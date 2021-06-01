Министры ОПЕК+ до июля 2021 года сохранят апрельский план по росту добычи нефти Фото: REUTERS

Министры стран ОПЕК+ завершили переговоры по действиям с нефтью на рынке и смогли договориться оставить в силе план восстановления добычи сырья на миллиона баррелей в сутки в период с мая по июля 2021 года. Об этом говорится в финальном проекте решения, опубликованного ОПЕК.

- Подтвердить план с учетом решений, принятых, в том числе в апреле 2021 года о постепенном возвращении на рынок 2 миллионов баррелей в сутки темпами, определяемыми в соответствии с условиями рынка, - говорится в тексте документе.

Таким образом, добыча "черного золота" в России и Саудовской Аравии в июле должна составлять 9,49 миллиона баррелей в сутки у каждой из стран.

Ранее сообщалось, страны ОПЕК+ уже продлевали ограничение по добыче нефти. Необходимости в сокращении ресурса возникла из-за пандемии коронавируса. Из-за отмены международного авиасообщения авиакомпании, основной покупатель сырья, сократили число рейсов. Снизился спрос на нефть. При сохранении прежних объемов добычи, хранилища бы переполнились.