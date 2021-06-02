Покупайте продукты – возвращайте до 5% на карту

Именно оплата продуктов питания, лекарств в аптеках и коммунальных услуг составляет львиную долю расходов пенсионеров Фото: Артем КИЛЬКИН

Почта Банк с 1 июня запустил специальную акцию для пенсионеров. До конца 2021 года за покупку продуктов и других товаров в супермаркетах им будет начисляться кешбэк в размере 5%. Для этого необходимо до 31 августа перевести пенсию в Почта Банк и подключить карту к программе «Мультибонус». После первой же перечисленной на счет пенсии программа активируется, и за каждую покупку в супермаркете, оплаченную картой Почта Банка, вы будете получать кешбэк.

Кроме того, в рамках программы «Мультибонус» пенсионеры смогут получать бонусами 3% кешбэка, расплачиваясь картой в аптеках и на АЗС, покупая железнодорожные билеты, одежду и обувь, а также 1% - на все остальные покупки. Один бонус равняется одному рублю, обмен можно произвести в мобильном приложении банка либо потратить бонусы на приобретение товаров в каталоге «Мультибонус». Активно расплачиваясь картой, можно вернуть до тысячи рублей за покупки в супермаркетах и накопить до 5 тысяч бонусов за все остальные траты.

По словам заместителя президента - председателя правления Почта Банка Павла Тулубьева, именно оплата продуктов питания, лекарств в аптеках и коммунальных услуг составляет львиную долю расходов пенсионеров.

- Поэтому для «наших» пенсионеров мы предусмотрели льготы именно в этих категориях, - отметил Павел Тулубьев. - Они получают кешбэк, покупая по карте продукты, лекарства и оплачивают коммунальные и другие услуги без комиссии. Думаю, что вместе с начислением процентов на остаток на пенсионном счете это станет для них неплохим подспорьем к пенсии.

Кроме того, для пенсионеров, получающих пенсию на карту Почта Банка, предусмотрены и другие бонусы. Среди них — начисление до 5% годовых на минимальный остаток средств на пенсионном счете, повышенные ставки по вкладам и льготные ставки по кредитам (-2% годовых), скидки до 70% на определенные медицинские препараты по программе «Мое здоровье» и гарантированная скидка 3% на все остальные лекарства. Пенсионеры-держатели карт Почта Банка также могут снимать до 10 тысяч рублей в месяц в банкомате любого банка России без дополнительных расходов и оплачивать без комиссии коммунальные платежи и другие услуги в мобильном приложении либо в интернет-банке.

Подать заявление о переводе пенсии на карту Почта Банка можно в любом отделении банка или на почте. А если пенсионер уже является клиентом Почта банка — просто заполнить заявку онлайн в мобильном приложении. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги» и карту платежной системы «Мир», куда начнет перечисляться пенсия.