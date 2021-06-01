РЖД на лето назначат более тысячи дополнительных поездов по России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские железные дороги (РЖД) летом 2021 года назначат более одной тысячи дополнительных поездов для перевозки пассажиров. Об этом сообщается в посте в официальном Telegram-канале холдинга.

Отмечается, что порядка 600 единиц из них будут направлены для сообщения с югом России, в том числе в сторону Черноморское побережье и курорты Северного Кавказа.

В период летних отпусков граждан наибольшим спросом пользуются поездки из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, а среди курортов - Анапа, Адлер, Новороссийск.