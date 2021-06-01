Аналитик спрогнозировала поведение рубля в июне 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова спрогнозировала поведение рубля в июне.

В первый день лета российская валюта укрепилась по отношению к ключевым международным. Доллар опустился до 73,30 рублей, а евро – до 89,61 рублей. Это связано с ростом цен на нефть. Баррель марки Brent, торгуется в 70 долларов.

Нефтяной рынок напрямую зависит от встречи стран-участниц ОПЕК+. На переговорах члены примут решение об увеличении или сохранении объемов добычи на июль.

На повестке дня будет также вопрос взаимоотношений Ирана и США. Если сторонам удастся найти компромисс, то на рынок поступит иранская нефть и возможен переизбыток сырья. Это напрямую скажется на цене и, как следствие, отразится на курсе рубля – начнется его падение.

Еще одно важное событие июня – это решение Банка России по ключевой процентной ставке. Заседание пройдет 11 июня. Эксперты полагают, что ставка возрастет на 0,25 процентного пункта, до 5,25%.

- Повышение поспособствует укреплению рубля. Еще один позитивный фактор для нашей валюты – это встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Не исключено, что санкционные риски для российской экономики снизятся. В июне мы ожидаем коридор значений курса доллара в 72,5-74,5 рубля, а курса евро - в 89-91 рубль, - отметила Мильчакова в беседе с «Российской газетой».

По прогнозам ЦБ курс доллара на 2 июня составит 73,2411 рубля, что на 6 копеек меньше установленного ранее. В свою очередь, евро будет стоить 89,5958, сообщает Свободная пресса.