В Словакии запустили для граждан онлайн-регистрацию для вакцинации "Спутником V"

В Словакии для граждан запустили онлайн-регистрацию для вакцинации "Спутником V" Фото: REUTERS

В Словакии запустили онлайн-регистрацию для жителей республики, желающих привиться от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V". Об этом во вторник, 1 июня, заявил глава Минздрава республики Владимир Ленгварский.

- В Словакии началась онлайн-регистрация желающих привиться вакциной "Спутник V". Она проводится на сайте korona.gov.sk", - процитировало словам министра Словацкое телевидение.

Ранее сообщалось, что власти Словакии официально зарегистрировали и одобрили для применения российскую вакцину против коронавирусной инфекции "Спутник V", не дожидаясь регулятора Евросоюза.

Как писал сайт kp.ru, российский препарат "Спутник V" стал первой вакциной от covid-19. В январе 2021 года Венгрия стала первой страной в ЕС, власти которой официально разрешили вакцинацию граждан препаратом, который создали российские ученые научного центра имени Гамалеи.