Посольство России в Минске имеет многократное разрешение на посещение задержанной в Белоруссии Софии Сапеги

Посольство России в Минске имеет многократное разрешение на посещение задержанной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги. Об этом заявил пресс-секретарь дипведомства Алексей Маскалев.

По его словам, представители посольства рассчитывают в скором времени провести встречу с девушкой.

- У нас имеется разрешение на многократное ее посещение. Ждем от белорусской стороны "технической" возможности на повторную встречу с ней. Думаю, это произойдет в ближайшее время, - рассказал Маскалев ТАСС.

Также отмечается, что посольство РФ уже получило необходимое разрешение от Следственного комитета республики на консульский доступ к задержанному в Минске 20-летнему гражданину РФ Егору Дудникову. Встреча с молодым человеком, как ожидается, может состояться уже в эту сред.

Ранее сообщалось, что Софья Сапега – подруга бывшего главного редактора Нехты (портал признан в республике экстремистским) – в СИЗО КГБ Белоруссии на камеру дала признательные показания. Теперь ей грозит до 12 лет тюрьмы.