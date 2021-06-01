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Политика1 июня 2021 19:16

Володин призвал «не откладывая» назвать имена виновных в развале СССР

Последствия распада до сих пор сказываются на России, подчеркнул председатель Госдумы
Абдулла ШАКИРОВ
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Последствия распада Советского Союза до сих пор сказываются на России, подчеркнул председатель Госдумы

Последствия распада Советского Союза до сих пор сказываются на России, подчеркнул председатель Госдумы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Развалу СССР необходимо дать должную оценку, а имена виновных в распаде государства нужно назвать как можно быстрее, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Правильно было бы это сделать не откладывая», – сказал Володин.

Как отметил спикер Госдумы, из тридцати лет, прошедших с момента распада СССР, Россия десять лет потеряла, остальные двадцать занимается «собиранием земель и прекращением конфликтов». Кроме того, он обратил внимание, что займы, полученные от Советского Союза, страны начали выплачивать лишь в 2004 году.

Как писал сайт kp.ru, ранее Володин заявил, что Украина, Чехия и Прибалтика должны извиниться перед Россией. По словам спикера, страны бывшего социалистического лагеря обязаны России и должны быть благодарны ей за все, что было в них вложено.

Ранее экс-президент СССР Михаил Горбачев рассказал, какой сериал помог развалить Советский Союз.

Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда Горбачев заявил о сложении полномочий. До этого руководителями России, Белоруссии и Украины было подписано Беловежское соглашение о роспуске СССР и провозглашении создания Содружества Независимых Государств.